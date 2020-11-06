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Киркоров лишил Пугачеву звания «единственной» 

Павел Тиунов 1 час назад
Киркоров лишил Пугачеву звания «единственной»
Фото: РИА Новости
Филипп Кирокоров посвятил исполнение песни «Единственная моя» не Алле Пугачевой, как обычно, а своей 8-летней дочери Алле-Виктории, сообщает «Комсомольская правда». Журналисты посчитали, что таким образом певец «публично поддел» примадонну.
Громкое заявление прозвучало со сцены в Дубаи, где Киркоров принял участие в музыкальном фестивале «Парус». Публику перед его выступлением разогревала украинская певица Ольга Полякова. Артист пошутил, что таким образом «встретились Россия и Украина». Певец отметил, что за последние девять месяцев концерт стал первым его появлением на сцене. Киркоров исполнил несколько свежих композиций и проверенных временем хитов. В числе последних оказалась песня «Единственная моя». Однако на этот раз трек, который по традиции артист посвящает своей экс-супруге Алле Пугачевой, прозвучал в честь другой Аллы — Аллы Виктории.

«Это моя единственная любимая девочка, которая пришла в этот мир 8 лет назад и сделала меня счастливым. Она сегодня в зале. И сегодня я посвящаю эту песню ей», — отметил певец.

Журналисты увидели в заявлении Киркорова некую издевку в адрес примадонны российской эстрады. Сотрудники издания «Ytro.ru» посчитали, что таким образом «поп-король» российской сцены дал понять Пугачевой, что она больше не главная в его жизни.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты сообщили, что Киркоров не общается с Пугачевой уже около года. Ссора, по их мнению, могла произойти из-за того, что примадонне не нравится нынешнее окружение певца в виде молодых артистов. Киркоров разлад с экс-супругой не подтвердил, но отметил, что они «не дружат домами», но он по-прежнему испытывает к примадонне чувство любви и благодарности.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Полякова , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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