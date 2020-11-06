Киркоров лишил Пугачеву звания «единственной» 

Громкое заявление прозвучало со сцены в Дубаи, где Киркоров принял участие в музыкальном фестивале «Парус». Публику перед его выступлением разогревала украинская певица Ольга Полякова . Артист пошутил, что таким образом «встретились Россия и Украина». Певец отметил, что за последние девять месяцев концерт стал первым его появлением на сцене. Киркоров исполнил несколько свежих композиций и проверенных временем хитов. В числе последних оказалась песня «Единственная моя». Однако на этот раз трек, который по традиции артист посвящает своей экс-супруге Алле Пугачевой, прозвучал в честь другой Аллы — Аллы Виктории.

«Это моя единственная любимая девочка, которая пришла в этот мир 8 лет назад и сделала меня счастливым. Она сегодня в зале. И сегодня я посвящаю эту песню ей», — отметил певец.

Журналисты увидели в заявлении Киркорова некую издевку в адрес примадонны российской эстрады. Сотрудники издания «Ytro.ru» посчитали, что таким образом «поп-король» российской сцены дал понять Пугачевой, что она больше не главная в его жизни.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты сообщили, что Киркоров не общается с Пугачевой уже около года. Ссора, по их мнению, могла произойти из-за того, что примадонне не нравится нынешнее окружение певца в виде молодых артистов. Киркоров разлад с экс-супругой не подтвердил, но отметил, что они «не дружат домами», но он по-прежнему испытывает к примадонне чувство любви и благодарности.