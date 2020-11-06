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Рудковская и Киркоров хотят поженить своих детей 

Мария Иванова 1 час назад
Рудковская и Киркоров хотят поженить своих детей
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров заявил, что был бы в будущем не против выдать свою дочь за сына продюсера Яны Рудковской. Об этом он рассказал в программе Пятого канала «Светская хроника».
По данным журналистов, продюсер Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым, у которого подрастают дочь и сын, и тот не против такой партии.

«Я уже готов к женихам и к невесткам», — заявил Киркоров.

При этом он подчеркнул, что не видит смысла переживать из-за выбора детей.

«Переживай, не переживай, все равно они сделают свой выбор», — отметил певец.

В свою очередь Рудковская заявила, что они с сыном готовят подарки для Аллы-Виктории, которой скоро исполнится девять лет.

«Она любит очень красивые вещи, у нее очень хороший вкус», — отметила продюсер.

Как сообщал «Рамблер», ранее Филипп Киркоров с размахом отпраздновал восьмилетие дочери. День рождения Алла-Виктория отмечала в элитном московском ресторане «Шале Березка», а ее отец потратил на шоу в стиле арабских сказок около миллиона рублей. Гостей развлекали акробаты и клоуны. Поздравить именинницу пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки, Игоря Николаева и других звезд шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Николаев , Сергей Лазарев , Стас Михайлов , Яна Рудковская , Катя Лель
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