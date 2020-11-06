Рудковская и Киркоров хотят поженить своих детей 

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По данным журналистов, продюсер Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым, у которого подрастают дочь и сын, и тот не против такой партии.

«Я уже готов к женихам и к невесткам», — заявил Киркоров.

При этом он подчеркнул, что не видит смысла переживать из-за выбора детей.

«Переживай, не переживай, все равно они сделают свой выбор», — отметил певец.

В свою очередь Рудковская заявила, что они с сыном готовят подарки для Аллы-Виктории, которой скоро исполнится девять лет.