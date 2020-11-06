Тарзан рассказал следствию о шантаже любовниц

Муж певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко рассказал следствию, что ему известно о попытке продать интимное видео с его участием. Об этом сообщает РЕН ТВ

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили к ее мужу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели». По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».

По данным телеканала РЕН ТВ, Тарзан заявил следователям, что у него есть сведения о существовании домашнего видео с его изменой жене с двумя девушками. По словам стриптизера, сейчас его шантажируют этим роликом.

В настоящее время проводится доследственная проверка на предмет наличия преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Уже стало известно, что в ночь, когда из квартиры могли пропасть деньги и украшения Королевой, там, помимо Тарзана и его любовницы, актрисы Анастасии Шульженко , находилась и ее подруга, отмечает издание.

При этом Глушко также дал показания в рамках расследования другого уголовного дела — о краже.

Ранее Анастасия Шульженко заявила о своей беременности от мужа Наташи Королевой и опубликовала в Instagram видеообращение, в котором пригрозила Сергею Глушко разоблачением, попросив не злить ее.