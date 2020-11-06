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Жена Ярмольника опровергла слухи о тяжелом состоянии из-за COVID 

Павел Тиунов 1 час назад
Жена Ярмольника опровергла слухи о тяжелом состоянии из-за COVID
Фото: ТАСС
Супруга Леонида Ярмольника Оксана Ярмольник заявила РИА Новости, что завершает лечение COVID-19 и готовится к выписке из больницы. Ранее в СМИ появилась информация, что она находится в тяжелом состоянии.
Сообщение о том, что жена актера была госпитализирована появилось в Telegram-канале Mash https://t.me/breakingmash/21600. В нем говорится, что дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник выявила признаки заражения коронавирусом 25 октября. Несколько дней она лечилась дома, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. Медики диагностировали у женщины двустороннюю пневмонию и приняли решение о госпитализации. Состояние супруги Ярмольника медики якобы оценивали, как тяжелое.
Журналисты РИА Новости созвонились с дизайнером. Она заявила, что информация о том, что она пребывает в тяжелом состоянии — неправда.

«Меня уже выписывают домой. Со мной все хорошо. Да, я уже переболела. Был коронавирус», — отметила Ярмольник.

По ее словам, она действительно лечилась дома, но после очередного КТ медики решили три дня подержать ее в больнице. По словам супруги актера, ее «быстро поставили на ноги», и уже завтра она должна оказаться дома.
Ранее, как сообщал «Рамблер», отец певца Леонида Агутина Николай заболел COVID-19. Известно, что 85-летний Агутин-старший почувствовал недомогание. 12 октября он сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, а после этого — два отрицательных. В конец месяца его состояние ухудшилось. Агутин был госпитализирован. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию и тяжелую форму COVID-19.
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Леонид Ярмольник , Оксана Ярмольник , РИА Новости
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