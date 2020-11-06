Жена Ярмольника опровергла слухи о тяжелом состоянии из-за COVID 

Сообщение о том, что жена актера была госпитализирована появилось в Telegram-канале Mash https://t.me/breakingmash/21600. В нем говорится, что дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник выявила признаки заражения коронавирусом 25 октября. Несколько дней она лечилась дома, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. Медики диагностировали у женщины двустороннюю пневмонию и приняли решение о госпитализации. Состояние супруги Ярмольника медики якобы оценивали, как тяжелое.

Журналисты РИА Новости созвонились с дизайнером. Она заявила, что информация о том, что она пребывает в тяжелом состоянии — неправда.

«Меня уже выписывают домой. Со мной все хорошо. Да, я уже переболела. Был коронавирус», — отметила Ярмольник.

По ее словам, она действительно лечилась дома, но после очередного КТ медики решили три дня подержать ее в больнице. По словам супруги актера, ее «быстро поставили на ноги», и уже завтра она должна оказаться дома.