Калашникову шантажируют интимным видео

Певица Анна Калашникова заявила, что бывший возлюбленный шантажирует ее и угрожает обнародовать интимное видео. Об этом пишет «Собеседник»

По словам артистки, в прошлом году она познакомилась с молодым человеком по имени Иван. Бывший спортсмен ей понравился, они начали встречаться, однако «ничего серьезного так и не получилось». Однако недавно мужчина попросил ее о встрече, а когда артистка отказалась, начал угрожать.

«Если будешь ломаться, выложу в соцсети интересное видео с нами. Я — добрый человек, но если на мою доброту отвечают так…», — заявил он.

Певица отметила, что в шоке от поведения бывшего возлюбленного, впервые столкнулась с подобной ситуацией и не знает, что делать.

«Он видит, что я счастлива, что у меня другие отношения. Скорее всего, его это задевает и злит, именно поэтому он постоянно пытается мне помешать, комментирует каждый мой шаг», — пояснила она.

Артистка заверила, что никаких интимных видео никогда не записывала, но не может точно быть уверена, что их нет.

«Не знаю, снимал он что-то или нет. В любом случае для меня эта ситуация показательная. Видимо, раз у нас ничего не вышло и мы разошлись — это правильное решение», — заявила Анна Калашникова.

«Рамблер» писал, что ранее Калашникова рассказала, что один очень известный артист соблазнил ее бойфренда. После того как это стало ей известно, отношения певицы с ее молодым человеком постепенно сошли на нет, а в общении с мужчинами и в знакомстве с женщинами она стала очень осторожной.