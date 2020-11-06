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Что стало с ведущим «ОчУмелых ручек» 

Павел Тиунов 1 час назад
Что стало с ведущим «ОчУмелых ручек»
Фото: ТАСС
Журналисты телеканала «Царьград» выяснили, как сложилась жизнь ведущего рубрики «ОчУмелые ручки» в программе «Пока все дома» Андрея Бахметьева. По их словам, телеведущий по сей день продолжает изобретать.
Профессиональный изобретатель Бахметьев впервые вышел в эфир как соведущий Тимура Кизякова в 1992 году. «Фишкой» программы стали лайфхаки, как из вторсырья можно сделать полезные в быту приспособления. Рубрика просуществовала 18 лет. В 2010 году Бахметьев в последний раз появился на экране телевизоров как телеведущий. В том же году он основал компанию «Знаток плюс», которая занимается разработкой и производством обучающих игр для детей. В 2018 году изобретенный Бахметьевым электронный конструктор «Знаток» получил приз как «Лучшая электронная игрушка» на выставке в Гонконге.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Первый канал расторг с Тимуром Кизяковым договор на показ передачи «Пока все дома». Причиной стал скандал с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах. Кизякова и его супругу Елену обвинили в получении денег на производство «видеопаспортов» сирот, которые показывали в программе с целью поиска для них приемных родителей. СМИ писали, что средства на съёмки поступали от государства, от Первого канала и от спонсоров. По словам Кизякова, на производство одного видеопаспорта требовалось около 100 тысяч рублей. Аналитики посчитали такую сумму слишком завышенной и обвинили телеведущего в махинациях. Генпрокуратура РФ инициировала проверку. В результате скандал, по мнению представителей Первого канала, негативно отразился на репутации канала и передачу решено было закрыть. Год спустя Кизяков заявил в соцсетях, что сотрудники надзорного ведомства не выявили нарушений в нецелевом расходовании бюджетных денег. Обвинения с телеведущего были сняты.
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Шоу-бизнес , Тимур Кизяков , Генпрокуратура РФ , Царьград ТВ
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