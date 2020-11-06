Массажистка Алибасова готова зачать для него ребенка

Виктория Полторацкая – массажистка и танцовщица. Алибасов опубликовал в соцсетях несколько видеозаписей, на которых Полторацкая исполняет для него эротический танец и говорит, что намерена заняться потенцией продюсера.

82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились, как сообщал «Рамблер», в 2018 году. Для актрисы это пятый официальный брак, для продюсера — седьмой. В 2019-м Федосеева-Шукшина переоформила на мужа одну из своих квартир, а затем попросила вернуть. Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника. Актриса обратилась в суд.