Массажистка Алибасова готова зачать для него ребенка

Массажистка Бари Алибасова
Виктория Полторацкая заявила о желании стать суррогатной матерью для ребенка продюсера и его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом рассказал директор Алибасова Вадим Горжанкин
, передает «Пятый канал».
«Я готова помочь Лидии Николаевне и стать суррогатной матерью, если Бари Каримович будет не против и она меня попросит об этом. Мне 30 лет, я молода и красива. Здоровье позволяет мне родить ребенка», - передал Горжанкин слова Полторацкой.
При этом девушка изъявила желание забеременеть естественным путем – через зачатие.
«Также я не против зачать ребенка с Бари Алибасовым и без всяких суррогатных вариантов. Он еще многое может и у него все получится», - сказала она.
Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что до скандала с квартирой актриса и ее муж, продюсер Бари Алибасов, намеревались завести ребенка, воспользовавшись суррогатным материнством. Позже Федосеева-Шукшина назвала информацию «чудовищной ложью».
Виктория Полторацкая – массажистка и танцовщица. Алибасов опубликовал в соцсетях несколько видеозаписей, на которых Полторацкая исполняет для него эротический танец и говорит, что намерена заняться потенцией продюсера.
82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились, как сообщал «Рамблер», в 2018 году. Для актрисы это пятый официальный брак, для продюсера — седьмой. В 2019-м Федосеева-Шукшина переоформила на мужа одну из своих квартир, а затем попросила вернуть. Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника. Актриса обратилась в суд.