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«Твой век прошёл, лысый»: Шнуров ответил Пригожину 

Павел Тиунов 17 минут назад
«Твой век прошёл, лысый»: Шнуров ответил Пригожину
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил продюсеру Иосифу Пригожину на обвинения в уродовании молодёжи. Музыкант в традиционной для себя нецензурной манере заявил, что супруг Валерии несёт «бред», пытаясь «хайпануть» на молодых звёздах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что блогеры, ставшие современными музыкантами, по большей части не привносят в культуру ничего нового и оригинального, поскольку перерабатывают уже известные композиции. Учитывая, что на подобное творчество есть отклики в Сети, Пригожин констатировал, что в настоящее время каждая «кухарка-доярка» может выйти на сцену и стать звездой. При этом, по его словам, в отличие от серьезных артистов, они позволяют себе ругаться матом со сцены, что непозволительно. Пригожин поставил в один ряд рэпера Моргенштерна и Сергея Шнурова, отметив, что они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение.
Шнуров, комментируя выпад продюсера, в стихах выразил недоумение, где «он с бабкой» и где «молодежь». В то время, как молодое поколение артистов, по его словам, «работает под дождиком», Пригожин «греется в Эмиратах, в тенечек засунув свой подстриженный живот.

»Вокруг объедков здесь суетятся крысы

Как ты суетишься, но твой век прошёл.

В помойке новостной застрял ты, лысый,

Но это ведь для бизнеса? Что хорошо!» — написал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Лидер «Ленинграда» также отметил, что Пригожин «подзабыл продюсерское дельце», стал профи в «говнохайпе» и смешон «как Джигурда».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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