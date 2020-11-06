Валерия и Киркоров поцеловались 

Вчера он разместил ролик с геотегом «Бурдж-Халифа» (небоскреб в Дубае Объединенные Арабские Эмираты ). На нем Валерия и Киркоров в защитных масках поднимаются на эскалаторе. Валерия напевает свою новую песню «Пьяная», а Киркоров спрашивает, не от него ли она пьяна. После этого они снимают маски и целуются в губы.

«Исторический поцелуй! Emirates kiss!» — произносит певец, тогда как его коллега объясняет, что с Киркоровым целоваться можно, потому что он переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Автор комментария с наибольшим количеством лайков (85) назвал пост Пригожина чепухой. Сразу несколько пользователей социальной сети задались вопросом, не ревнует ли «Йося» «Леру». Тот им не ответил.

В августе, как сообщал «Рамблер», Киркоров заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, не заразил никого из своего окружении, а антител у него очень много.