Валерия и Киркоров поцеловались 

Певица Валерия и ее коллега Филипп Киркоров поцеловались. Соответствующую видеозапись ее муж продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем инстаграме.
Вчера он разместил ролик с геотегом «Бурдж-Халифа» (небоскреб в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты). На нем Валерия и Киркоров в защитных масках поднимаются на эскалаторе. Валерия напевает свою новую песню «Пьяная», а Киркоров спрашивает, не от него ли она пьяна. После этого они снимают маски и целуются в губы.
«Исторический поцелуй! Emirates kiss!» — произносит певец, тогда как его коллега объясняет, что с Киркоровым целоваться можно, потому что он переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Автор комментария с наибольшим количеством лайков (85) назвал пост Пригожина чепухой. Сразу несколько пользователей социальной сети задались вопросом, не ревнует ли «Йося» «Леру». Тот им не ответил.
В августе, как сообщал «Рамблер», Киркоров заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, не заразил никого из своего окружении, а антител у него очень много.
В октябре певец отказался поздороваться с художником Никасом Сафроновым на премьере мюзикла «Шахматы», а когда тот спросил почему, обвинил его в том, что он везде говорит о нем гадости. Тогда же он послал матом журналистку, которая обратилась к нему за комментарием об уместности празднования пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым дня рождения в одном из ресторанов в Москве во время пандемии COVID-19.