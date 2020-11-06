Костюшкин хочет покончить с собой 

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что в юношестве задумывался о самоубийстве. К мыслям о суициде его подталкивала общая неустроенность в жизни.

По словам Костюшкина, он впал в отчаяние, когда осознал, что жизнь идет не по его плану: он учился на нелюбимую профессию, ему не удавалось устроить личную жизнь.

«Ничего не получалось. Тогда подумал, что в жизни нет смысла», — пояснил певец.

Однако артист отметил, что ему удалось быстро справиться с юношеской эмоциональной нестабильностью, избежав необдуманных поступков. В настоящее время, уверяет Стас, он очень любит и ценит жизнь, и даже боится стареть, поскольку у него еще много нереализованных планов.

«Чтобы заработал миллионы для семьи, обеспечил своих близких», — рассказал об одной мечте Костюшкин.

Весной, как сообщал «Рамблер», Стас Костюшкин в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» заявил, что в детстве пережил сексуальное насилие. По словам певца, тогда ему был примерно восемь лет. Он и четверо его друзей пошли на поле рядом с заводом по производству пластмасс — им рассказали, что там есть множество шприцов, из которых дети в те годы обливали друг друга водой. Это оказалось правдой. В какой-то момент Костюшкин увидел, что к ним приближается молодой человек. Он испугался и забежал в палисадник. Парень это увидел и попросил его передать родителям остальных мальчиков, где он их закопал. Костюшкин решил, что его друзей сейчас убьют, и вернулся. Молодой человек приказал детям лечь на землю и отрыть рты. Затем он достал половой орган и засунул каждому ребенку в рот.