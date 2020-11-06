Асмус травмировалась на съемках в постели 

Кристина Асмус рассказала о травме, полученной на съемках фильма «Булки».

Актриса пожаловалась в Instagram , что ее напарник во время съемки одной из сцен ударил ее телефоном «промеж глаз».

По словам Асмус, снимали сцену в кровати, где ее героиня просматривает соцсети в телефоне, а муж спит. Повернувшись во сне, он задевает рукой телефон.

«Ну и мой экранный муж Арсений Робак по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли)))))», — написала артистка.

Как писал «Рамблер», ранее Кристина Асмус опубликовала фото в свадебном платье, сделанное на ступеньках ЗАГСа. Подписчики обратили внимание, что актриса выглядит слишком провинциально, и сделали вывод, что фотография сделана на съемках. В следующем посте Асмус подтвердила, что кадр был сделан во время съемок картины «Булки».