Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Асмус травмировалась на съемках в постели 

Вероника Полынина 58 минут назад
Асмус травмировалась на съемках в постели
Фото: Instagram
Кристина Асмус рассказала о травме, полученной на съемках фильма «Булки».
Актриса пожаловалась в Instagram, что ее напарник во время съемки одной из сцен ударил ее телефоном «промеж глаз».
По словам Асмус, снимали сцену в кровати, где ее героиня просматривает соцсети в телефоне, а муж спит. Повернувшись во сне, он задевает рукой телефон.

«Ну и мой экранный муж Арсений Робак по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли)))))», — написала артистка.

Как писал «Рамблер», ранее Кристина Асмус опубликовала фото в свадебном платье, сделанное на ступеньках ЗАГСа. Подписчики обратили внимание, что актриса выглядит слишком провинциально, и сделали вывод, что фотография сделана на съемках. В следующем посте Асмус подтвердила, что кадр был сделан во время съемок картины «Булки».
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Комментарии
Шоу-бизнес , Кристина Асмус , Арсений Робак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение