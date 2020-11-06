Шнуров потроллил Пригожина из Дубая 

Шнуров опубликовал в Instagram фото с яхты с видом на знаменитое здание отеля-паруса Burj Al Arab Jumeirah с подписью: «Я приехал! Йося, выходи!»

Таким образом, Шнуров напомнил об очередном витке словесной дуэли с Пригожиным, который произошел после того, как продюсер опубликовал фото из Дубая.

Шнуров отреагировал на снимки стихотворением, в котором напомнил о жалобах Пригожина на безденежье из-за затянувшейся пандемии коронавируса.

Кроме того, на днях Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сравнил Сергея Шнурова с рэпером Моргенштерном, отметив, что они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение. Как сообщал «Рамблер», Шнуров ответил на выпад новым стихом, в котором заявил, Пригожин «подзабыл продюсерское дельце», стал профи в «говнохайпе» и смешон «как Джигурда».