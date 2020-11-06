Стало известно о наследстве Жванецкого 

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий оставил после себя элитную квартиру в Старопименовском переулке в Москве , дом в Подмосковье и небольшой домик в курортном районе Одессы.

Адвокат Сергей Жорин рассказал «Телепрограмме», на что могут претендовать наследники писателя: жена Наталья Суворова и пятеро детей от разных браков. Возможно, что у сатирика есть и шестой ребенок — ходили слухи, что у Жванецкого есть внебрачный сын от домработницы Инны, однако их родство официально не подтверждено.

«Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге. А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга», — рассказал Жорин.

По его словам, если детей окажется шестеро, каждый из наследников, включая жену, получит по одной седьмой от половины наследства, то есть по одной четырнадцатой доле.

Если же Жванецкий оставил завещание, то наследство распределится согласно доле умершего.

Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.