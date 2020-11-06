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Стало известно о наследстве Жванецкого 

Вероника Полынина 28 минут назад
Стало известно о наследстве Жванецкого
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий оставил после себя элитную квартиру в Старопименовском переулке в Москве, дом в Подмосковье и небольшой домик в курортном районе Одессы.
Адвокат Сергей Жорин рассказал «Телепрограмме», на что могут претендовать наследники писателя: жена Наталья Суворова и пятеро детей от разных браков. Возможно, что у сатирика есть и шестой ребенок — ходили слухи, что у Жванецкого есть внебрачный сын от домработницы Инны, однако их родство официально не подтверждено.

«Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге. А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга», — рассказал Жорин.

По его словам, если детей окажется шестеро, каждый из наследников, включая жену, получит по одной седьмой от половины наследства, то есть по одной четырнадцатой доле.
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Если же Жванецкий оставил завещание, то наследство распределится согласно доле умершего.
Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.
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Шоу-бизнес , Михаил Жванецкий , Сергей Жорин
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