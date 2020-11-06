Пугачева отреагировала на смерть Жванецкого 

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала певица.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Причины смерти сатирика не называются.

В начале октября представитель писателя Олег Сташкевич заявил журналистам, что Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность из-за возраста. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены.

У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — заявил он. В декабре 2019 года Жванецкий ушел из выходившей на телеканале «Россия 1» передачи «Дежурный по стране», которую он вел с 2002 года.