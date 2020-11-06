«Буду говорить только ему». Винокур о Жванецком

Михаил Жванецкий был не только советским и российским писателем-сатириком, а также исполнителем собственных произведений, но и талантливым киносценаристом, телеведущим и актером. В 1999 году удостоен звания «Народный артист Украины», в 2002 году стал лауреатом премии президента России. Кроме того, вел активную деятельность как член Российского Еврейского Конгресса.