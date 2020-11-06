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«Буду говорить только ему». Винокур придет на похороны Жванецкого

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Народный артист РСФСР рассказал в эфире НСН, почему он придет на похороны писателя-сатирика. На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. В начале октября артист объявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста. Народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур заявил НСН, что говорить о столь значимом человеке он будет только с ним самим.
«Буду говорить только ему». Винокур о Жванецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», - подчеркнул Винокур.
Смерть сатирика подтвердил представитель артиста Олег Сташкевич, пишет НСН. Одной из первых в своем Instagram о смерти писателя-сатирика высказалась Алла Пугачева.
«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала она.
Михаил Жванецкий был не только советским и российским писателем-сатириком, а также исполнителем собственных произведений, но и талантливым киносценаристом, телеведущим и актером. В 1999 году удостоен звания «Народный артист Украины», в 2002 году стал лауреатом премии президента России. Кроме того, вел активную деятельность как член Российского Еврейского Конгресса.
Шоу-бизнес,Общество,Владимир Винокур,Михаил Жванецкий,Алла Пугачева,
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