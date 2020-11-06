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СМИ узнали, откуда взялось фото располневшей Заворотнюк 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта правда о фото «располневшей» Заворотнюк
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press