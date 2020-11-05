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«У Вагана папина улыбка»: Брухунова рассказала, на кого похож сын Петросяна (фото) 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Брухунова рассказала, на кого похож сын Петросяна
Фото: Instagram
В пику Елене Степаненко, сомневающейся в отцовстве Петросяна, Татьяна Брухунова показала новое фото их сына Вагана. Пока поклонники бывших супругов — Елены Степаненко и Евгения Петросяна — рубятся на тему того, от кого Татьяна Брухунова родила сына, возлюбленная юмориста продолжает публиковать в соцсетях фотографии мальчика и рассказывать о его первых успехах.
В пику Елене Степаненко, сомневающейся в отцовстве Петросяна, Татьяна Брухунова показала новое фото их сына Вагана.
Пока поклонники бывших супругов — Елены Степаненко и Евгения Петросяна — рубятся на тему того, от кого Татьяна Брухунова родила сына, возлюбленная юмориста продолжает публиковать в соцсетях фотографии мальчика и рассказывать о его первых успехах.
Так, на днях Татьяна призналась, что Ваган Евгеньевич Петросян уже умеет стоять (с поддержкой), получает прикорм и любит подолгу спать на свежем воздухе во время прогулок. С коляской на улицу выходит преимущественно мама.

«Но когда позволяет время, папа тоже с удовольствием гуляет с сыном», — сообщила Брухунова в ответ на многочисленные вопросы подписчиков о новой жизни — втроем — знаменитой на всю страну семьи.

На последнем фото Ваганчик сидит на стуле, уверенно держа спинку. Фолловеры Татьяны разошлись во мнениях о том, на кого больше похож сын Петросяна. Зато в оценках общего впечатления от малыша подписчики единодушны: «Куклёнок!», «Улыбка, как у папы, а глазки мамины!», «Пупсик!» — пишут пользователи.
— Трудно сказать (на кого больше похож Ваган. — прим. Sobesednik.ru). Мне кажется, он симбиоз, — высказала свою точку зрения Татьяна Брухунова.
— Трудно сказать на кого больше похож Ваган. — прим. Sobesednik.ru. Мне кажется, он симбиоз, — высказала свою точку

— Трудно сказать на кого больше похож Ваган. (прим. Собеседник). Мне кажется, он симбиоз, — высказала свою точку зрения Татьяна Брухунова.

Точный возраст сына Петросяна и Брухуновой пока неизвестен. Однако по комментарию Брухуновой, который она сделала под фото Вагана на стуле, можно понять, что ребенку не меньше полугода.

«Я была с новорожденным, некогда было даже сесть», — ответила возлюбленная Евгения Петросяна на вопрос о том, как она перенесла апрельский карантин.

— Трудно сказать (на кого больше похож Ваган. — прим. Sobesednik.ru). Мне кажется, он симбиоз, — высказала свою точку зрения Татьяна Брухунова.
Точный возраст сына Петросяна и Брухуновой пока неизвестен. Однако по комментарию Брухуновой, который она сделала под фото Вагана на стуле, можно понять, что ребенку не меньше полугода. «Я была с новорожденным, некогда было даже сесть», — ответила возлюбленная Евгения Петросяна на вопрос о том, как она перенесла апрельский карантин. В пику Елене Степаненко, сомневающейся в отцовстве Петросяна, Татьяна Брухунова показала новое фото их сына Вагана. Пока поклонники бывших супругов — Елены Степаненко и Евгения Петросяна — рубятся на тему того, от кого Татьяна Брухунова родила сына, возлюбленная юмориста продолжает публиковать в соцсетях фотографии мальчика и рассказывать о его первых успехах. Так, на днях Татьяна призналась, что Ваган Евгеньевич Петросян уже умеет стоять (с поддержкой), получает прикорм и любит подолгу спать на свежем воздухе во время прогулок. С коляской на улицу выходит преимущественно мама. «Но когда позволяет время, папа тоже с удовольствием гуляет с сыном», — сообщила Брухунова в ответ на многочисленные вопросы подписчиков о новой жизни — втроем — знаменитой на всю страну семьи. На последнем фото Ваганчик сидит на стуле, уверенно держа спинку. Фолловеры Татьяны разошлись во мнениях о том, на кого больше похож сын Петросяна. Зато в оценках общего впечатления от малыша подписчики единодушны: «Куклёнок!», «Улыбка, как у папы, а глазки мамины!», «Пупсик!» — пишут пользователи. Ваган Петросян — Трудно сказать (на кого больше похож Ваган. — прим. Sobesednik.ru). Мне кажется, он симбиоз, — высказала свою точку зрения Татьяна Брухунова. Точный возраст сына Петросяна и Брухуновой пока неизвестен. Однако по комментарию Брухуновой, который она сделала под фото Вагана на стуле, можно понять, что ребенку не меньше полугода. «Я была с новорожденным, некогда было даже сесть», — ответила возлюбленная Евгения Петросяна на вопрос о том, как она перенесла апрельский карантин. Конвертик для Ваганчика: сын Петросяна зацепил рекламодателей
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Ваган Петросян , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , ИД "Собеседник"
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