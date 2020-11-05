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Ургант нашел способ выбрать президента США 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ургант нашел способ выбрать президента США
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант нашел способ выбрать президента США даже в том случае, если борющиеся за этот пост кандидаты республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден наберут одинаковое количество голосов. Свой метод он привел в эфире программы «Вечерний Ургант», фрагмент опубликован на YouTube.
Ведущий отметил, что за время его пятиминутного монолога лидер президентской гонки в США сменился несколько раз, и назвал их борьбу упорной. Ургант также пошутил, что Конституционный суд США совместно с Верховным судом принял решение внести поправки в конституцию страны на тот случай, если кандидаты наберут абсолютно одинаковое количество голосов.

«Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в "Больших гонках", должны взбираться в гору», — поиронизировал ведущий и добавил, что президентом США станет тот, кто быстрее поднимется.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Подсчет голосов продолжается.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Барак Обама , Иван Ургант , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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