«Уродуют молодежь»: Пригожин обрушился на Шнура

Рэпер Алишер Моргенштерн и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
, ругаясь со сцены матом, «уродуют» молодое поколение своих слушателей, заявил в эфире
радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин
. Он также назвал интервью кумира молодежи у журналиста Юрия Дудя «обменом блевотины».
Пригожин подчеркнул, что блогеры, ставшие современными музыкантами, по большей части не привносят в культуру ничего нового и оригинального, поскольку перерабатывают уже известные композиции. Учитывая, что на подобное творчество есть отклики в Сети, Пригожин констатировал, что в настоящее время каждая «кухарка-доярка» может выйти на сцену и стать звездой.
«Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», - пояснил Пригожин.
По его словам, он не хотел бы, чтобы его дети воспитывались на творчестве Моргенштерна или Сергея Шнурова, поскольку они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение. При этом муж певицы Валерии
выразил недоумение, почему их до сих пор не оштрафовали за мат со сцены, поскольку в российском законодательству за нецензурные ругательства в общественных местах предусмотрено наказание.
«Все хайпуют», - констатировал продюсер.
В пример он привел недавнее интервью Моргенштерна у журналиста Юрия Дудя. По его словам, в очередном выпуске шоу «вДудь» произошел «обмен блевотины», поскольку Моргенштерн «хайпанул» на аудитории Дудя, и наоборот.
Ранее, как сообщал «Рамблер», между Пригожиным и Шнуровым возник конфлик из-за жалоб первого на безденежье на фоне пандемии. Продюсер заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. На высказывание отреагировал лидер группы «Ленинград», который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из «Пятерочки». Позже продюсер опубликовал в Instagram стихотворение, адресованное музыканту. В послании он назвал оппонента «Шкуровым», которому «виднее как лизать».