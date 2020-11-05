Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

«Уродуют молодежь»: Пригожин обрушился на Шнура

Павел Тиунов
1 час назад
Рэпер Алишер Моргенштерн и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, ругаясь со сцены матом, «уродуют» молодое поколение своих слушателей, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин. Он также назвал интервью кумира молодежи у журналиста Юрия Дудя «обменом блевотины».
«Уродуют молодежь»: Пригожин обрушился на Шнура
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пригожин подчеркнул, что блогеры, ставшие современными музыкантами, по большей части не привносят в культуру ничего нового и оригинального, поскольку перерабатывают уже известные композиции. Учитывая, что на подобное творчество есть отклики в Сети, Пригожин констатировал, что в настоящее время каждая «кухарка-доярка» может выйти на сцену и стать звездой.
«Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», - пояснил Пригожин.
По его словам, он не хотел бы, чтобы его дети воспитывались на творчестве Моргенштерна или Сергея Шнурова, поскольку они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение. При этом муж певицы Валерии выразил недоумение, почему их до сих пор не оштрафовали за мат со сцены, поскольку в российском законодательству за нецензурные ругательства в общественных местах предусмотрено наказание.
«Все хайпуют», - констатировал продюсер.
В пример он привел недавнее интервью Моргенштерна у журналиста Юрия Дудя. По его словам, в очередном выпуске шоу «вДудь» произошел «обмен блевотины», поскольку Моргенштерн «хайпанул» на аудитории Дудя, и наоборот.
Ранее, как сообщал «Рамблер», между Пригожиным и Шнуровым возник конфлик из-за жалоб первого на безденежье на фоне пандемии. Продюсер заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. На высказывание отреагировал лидер группы «Ленинград», который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из «Пятерочки». Позже продюсер опубликовал в Instagram стихотворение, адресованное музыканту. В послании он назвал оппонента «Шкуровым», которому «виднее как лизать».
Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,Радиостанция "Говорит Москва",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители