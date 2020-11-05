«Уродуют молодежь»: Пригожин обрушился на Шнура

Рэпер Алишер Моргенштерн и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , ругаясь со сцены матом, «уродуют» молодое поколение своих слушателей, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин . Он также назвал интервью кумира молодежи у журналиста Юрия Дудя «обменом блевотины».

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Пригожин подчеркнул, что блогеры, ставшие современными музыкантами, по большей части не привносят в культуру ничего нового и оригинального, поскольку перерабатывают уже известные композиции. Учитывая, что на подобное творчество есть отклики в Сети, Пригожин констатировал, что в настоящее время каждая «кухарка-доярка» может выйти на сцену и стать звездой.

«Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», - пояснил Пригожин.

По его словам, он не хотел бы, чтобы его дети воспитывались на творчестве Моргенштерна или Сергея Шнурова, поскольку они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение. При этом муж певицы Валерии выразил недоумение, почему их до сих пор не оштрафовали за мат со сцены, поскольку в российском законодательству за нецензурные ругательства в общественных местах предусмотрено наказание.

«Все хайпуют», - констатировал продюсер.

В пример он привел недавнее интервью Моргенштерна у журналиста Юрия Дудя. По его словам, в очередном выпуске шоу «вДудь» произошел «обмен блевотины», поскольку Моргенштерн «хайпанул» на аудитории Дудя, и наоборот.