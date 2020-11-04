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Сын Сергея Зверева устроился на новую работу 

News.ru 1 час назад
Сын Сергея Зверева устроился на новую работу
Фото: sergeyzverev/instagram.com
Сергей Зверев-младший нашёл себе новую работу. По словам его супруги, наследник звезды перестал быть разнорабочим и устроился в компанию системным администратором.

Его сразу взяли в период вируса! Это ли не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит семью. Слава Богу, от отца его мы не зависим, — отметила супруга Зверева-младшего, слова которой приводит РЕН ТВ.

В настоящее время пара собирает деньги на собственную квартиру. Просить деньги у отца Сергей Зверев-младший не планирует.
Ранее NEWS.ru писал, что студентка МГИМО Мария, которую называли возлюбленной сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова, намекнула на скорое замужество, опубликовав два снимка в Instagram. Внук Аллы Пугачёвой заявил, что избранником девушки стал другой мужчина.
Байсаров признался, что у него никогда не было романтических отношений с Марией.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Сергей Зверев , Дени Байсаров , Алла Пугачева , МГИМО , РЕН ТВ
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