Сын Сергея Зверева устроился на новую работу 

Сергей Зверев-младший нашёл себе новую работу. По словам его супруги, наследник звезды перестал быть разнорабочим и устроился в компанию системным администратором.

Его сразу взяли в период вируса! Это ли не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит семью. Слава Богу, от отца его мы не зависим, — отметила супруга Зверева-младшего, слова которой приводит РЕН ТВ.

В настоящее время пара собирает деньги на собственную квартиру. Просить деньги у отца Сергей Зверев-младший не планирует.

Байсаров признался, что у него никогда не было романтических отношений с Марией.