«С собой ничего не унесу»: Куклачев написал завещание

Юрий Куклачев , знаменитый дрессировщик домашних хищников, признался, что наступило время, когда деньги и слава перестали его интересовать. «Я с собой ничего не унесу», — сказал он Лере Кудрявцевой в ее телепередаче «Секрет на миллион».

71-летний народный артист рассказал, что в своей жизни достаточно насмотрелся и наслушался историй о том как после известного человека между родственниками покойного начинается война за наследство.

Куклачев решил принять превентивные меры и заранее оформил завещание. Тем более, что семья у него большая, трое детей, внуки. Правда, дружная — все дети кошачьего воспитателя — сыновья Владимир, Дмитрий и дочь Екатерина — работают в театре Куклачева и в перспективе будут продолжать его дело, — информирует «Радио КП».