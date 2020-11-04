«С собой ничего не унесу»: Куклачев написал завещание

Юрий Куклачев, знаменитый дрессировщик домашних хищников, признался, что наступило время, когда деньги и слава перестали его интересовать. «Я с собой ничего не унесу», — сказал он Лере Кудрявцевой в ее телепередаче «Секрет на миллион».
71-летний народный артист рассказал, что в своей жизни достаточно насмотрелся и наслушался историй о том как после известного человека между родственниками покойного начинается война за наследство.
Куклачев решил принять превентивные меры и заранее оформил завещание. Тем более, что семья у него большая, трое детей, внуки. Правда, дружная — все дети кошачьего воспитателя — сыновья Владимир, Дмитрий и дочь Екатерина — работают в театре Куклачева и в перспективе будут продолжать его дело, — информирует «Радио КП».
Как сообщал «Рамблер», известный укротитель кошек Юрий Куклачев ответил на вопрос о переносимости домашними животными коронавируса. Он призвал владельцев кошек и собак не беспокоиться за любимцев. Куклачев считает, что собакам и кошкам не грозит коронавирус. Они не могут быть переносчиками инфекции. Соответственно, о заражении хозяев речи тоже не идет.