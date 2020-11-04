Актриса Ольга Кабо впервые вышла в свет после развода с мужем.

Как сообщает «Комсомольская правда», Кабо посетила премьеру фильма «Подольские курсанты» в компании 8-летнего сына Виктора. Ольга и Виктор оделись в стиле family look: на обоих были джинсы, водолазки и пиджаки.

Как сообщал «Рамблер», на днях Никулинский районный суд Москвы официально расторг брак 52-летней Ольги Кабо и 60-летнего бизнесмена Николая Разгуляева . Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева. Семья просуществовала 11 лет. Инициатором развода стала Кабо.

По информации программы «Ты не поверишь», после раздела имущества актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье стоимостью 40 миллионов рублей остался во владении у экс-супруга.