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Ольга Кабо впервые вышла в свет после развода с мужем 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Ольга Кабо впервые вышла в свет после развода с мужем
Фото: РИА Новости
Актриса Ольга Кабо впервые вышла в свет после развода с мужем.
Как сообщает «Комсомольская правда», Кабо посетила премьеру фильма «Подольские курсанты» в компании 8-летнего сына Виктора. Ольга и Виктор оделись в стиле family look: на обоих были джинсы, водолазки и пиджаки.
Как сообщал «Рамблер», на днях Никулинский районный суд Москвы официально расторг брак 52-летней Ольги Кабо и 60-летнего бизнесмена Николая Разгуляева. Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева. Семья просуществовала 11 лет. Инициатором развода стала Кабо.
По информации программы «Ты не поверишь», после раздела имущества актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье стоимостью 40 миллионов рублей остался во владении у экс-супруга.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Николай Разгуляев
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