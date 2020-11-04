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«Ситуация выглядит по-идиотски»: Сюткин ответил на слова, что на «Голосе» только «блатные рвутся к славе» 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Сюткин рассказал об идиотской ситуации на «Голосе»
Фото: Кадр из шоу «Голос»/Первый канал
Музыкант и один из наставников шоу «Голос» Валерий Сюткин отреагировал на критику проекта, которую в свое время выражал Станислав Садальский. Ранее именитый актер во всеуслышание заявил, что якобы в вокальном проекте «блатные рвутся к славе».
Однако музыкант высказал свою точку зрения относительного таких предположений. Он дал отпор артистку, справедливо подметив, что все происходит исключительно в рамках конкурентной борьбы, соперничества, конкурса и главное здесь — именно талант.

«Я могу только за себя отвечать, и для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника».

Валерий Сюткин Как заметил Сюткин, все действия на проекте остаются исключительно за ним. Он делает все, что считает нужным. Никого из детей звезд он никогда к славе за уши не тянул. По словам бывшего лидера группы «Браво», когда он слышит того или иного участника, то сразу прикидывает в голове, в какую сторону можно повернуть его творчество для максимальной реализации, сообщает «МК».
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Валерий Сюткин
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