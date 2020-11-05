Волочкова объяснила свой отказ носить маску 

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН объяснила свой отказ носить маску.

Артистка уверена, что маска для нее может быть опасна.

«Да, у меня есть маска — со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к себе и своей личности, — поделилась Волочкова. — Маска, на мой взгляд, — самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек», — уточнила Волочкова.

При этом тренироваться Волочкова продолжает у себя дома. В конце октября она выступила в Красногорске с авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка», билеты на который распространялись бесплатно.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19.