Ещё
Далее:
Читайте также:
Советские фильмы: лучшее из СССР
Советские фильмы: лучшее из СССР Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Волочкова объяснила свой отказ носить маску 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Волочкова объяснила свой отказ носить маску
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН объяснила свой отказ носить маску.
Артистка уверена, что маска для нее может быть опасна.

«Да, у меня есть маска — со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к себе и своей личности, — поделилась Волочкова. — Маска, на мой взгляд, — самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек», — уточнила Волочкова.

При этом тренироваться Волочкова продолжает у себя дома. В конце октября она выступила в Красногорске с авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка», билеты на который распространялись бесплатно.
Всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Газета.Ru: последние новости
Ургант подсказал способ выбрать президента США Ургант подсказал способ выбрать президента США "Уродует нашу молодежь": Пригожин раскритиковал Моргенштерна "Уродует нашу молодежь": Пригожин раскритиковал Моргенштерна Корчевников признался, что потерял слух из-за менингита Корчевников признался, что потерял слух из-за менингита
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Красногорск , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение