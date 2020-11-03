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Олег Майами показал интим с Айзой в душе 

Павел Тиунов 59 минут назад
Олег Майами показал интим с Айзой в душе
Фото: РИА Новости
В Сети опубликовано видео, на котором певец и хип-хоп-исполнительница страстно целуются в душе. Интимная близость двух звезд была запечатлена в рамках нового клипа Олега Майами на песню «В душу».
На видео пара выясняет отношения. Майами поет о том, что ждет признания «сразу и в глаза, чем все время мучиться». При этом артист откровенно говорит, что между его героем и героиней Айзы отношения подходят к концу.

«Если ждешь чего-то, знай. Все закончилось. Прощай», — говорится в песне.

При этом кадры с душевными страданиями артиста прерываются «горячим видео» из душа, куда плавно перетекает действие клипа. Интимная близость звезд показана достаточно откровенно, однако поклонники певца не заметили в видео ничего пошлого.

«Видео получилось очень атмосферным, вы с Айзой так чувственно и нежно передали все свои чувства, аж до дрожжи приятно смотреть», — написала пользовательница под ником Славная Лиза.

«Боже, как красиво», — восхитилась Ульяна Хохрякова.

«Так красиво, чувственно и сексуально», — констатировала Наталья Шабанова.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Айза опубликовала в сториз Instagram интимное фото своих гениталий. Снимок пробыл там около минуты. Скриншоты фотграфии быстро начали распространять в соцсетях. Айза объяснила, что фото предназначалось Олегу Майами, она опубликовала его случайно. После этого ведущая столкнулась с травлей и обвинениями в попытке пропиариться.
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