Племянница Числова обвинила Малахова в смерти отца 

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Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии.

Андрианова рассказала, что причиной смерти ее дяди стал СПИД.

По словам племянницы актера, Малахов и редакторы его ток-шоу давно «обрабатывали ее бабушку».

«Помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, давали адвокатов. Они же меня на всю страну ославили!» — подчеркнула Андрианова.

Одна отметила, что в программах Малахова ее выставили бессердечной внучкой, готовой выгнать бабушку на улицу.