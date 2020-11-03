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Племянница Числова обвинила Малахова в смерти отца 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Племянница Числова обвинила Малахова в смерти отца
Фото: РИА Новости
Племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова заявила, что телеведущий Андрей Малахов «обработал ее бабушку», а его программы стали причиной смерти ее отца. Об этом она рассказала изданию «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии.
Андрианова рассказала, что причиной смерти ее дяди стал СПИД.
Раскрыта настоящая причина смерти актера Числова
По словам племянницы актера, Малахов и редакторы его ток-шоу давно «обрабатывали ее бабушку».

«Помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, давали адвокатов. Они же меня на всю страну ославили!» — подчеркнула Андрианова.

Одна отметила, что в программах Малахова ее выставили бессердечной внучкой, готовой выгнать бабушку на улицу.

«У меня отец умер после просмотра этих передач!» — заявила Андрианова, подчеркнув, что «правды там не было».

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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Светлана Андрианова , Александр Числов
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