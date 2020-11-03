Гости ресторана Моргенштерна пожаловались на опасную находку 

Посетители ресторана KAIF нашли проволоку в еде и пожаловались владельцу заведения рэперу Алишеру Моргенштерну. Об этом сообщает URA.RU.

«Рамблер» писал, что ранее Моргенштерн заявил, что уже покорил музыкальную индустрию, и ему стало скучно. Музыкант объявил, что намерен заняться ресторанным бизнесом, и заверил, что его заведение будет на порядок лучше всех уже существующих в Москве. В конце октября он объявил об открытии своего ресторана KAIF Provenance.

На днях в соцсетях было опубликовано видео, на котором гости ресторана общаются с Моргенштерном с активным использованием ненормативной лексики, пишет URA.RU.

«Тар-тар я очень люблю. Но у нас произошел конфуз», — сообщила одна из гостий ресторана.

По ее словам, в блюде была найдена проволока. При этом рэпер очень удивился такой находке.