Михалкова оставили без премии 

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Червонской присудили фигурку грустного рептилоида и диплом Академика ВРАЛ. Организаторы премии — проект АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ — подчеркнули, что теории заговора в области медицины становятся серьезной угрозой для общества.

Михалков стал лауреатом «премии Врунической киноакадемии Вроскар» с формулировкой «за незаурядный режиссерский и актерский талант, направленные на распространение бредовых идей».

Еще одним финалистом антипремии был телеведущий Игорь Прокопенко

Как писал «Рамблер», о возможности чипирования Михалков рассуждал в своей программе «Бесогон ТВ». Режиссер задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению Михалкова, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. Он обратил внимание на патент под номером WO/2020/060606 компании Microsoft Technology Licensing, LLC.

«Он [патент — прим.ред.] носит название «система криптовалюты, использующая данные активности тела». Как-то настораживает 060606, это случайное совпадение или намеренный подбор такого знака, который в «Апокалипсисе» Иоанна назван числом зверя?» — сказал Михалков.

Позже режиссер заявил, что этот выпуск «Бесогон ТВ» показывали в эфире в непопулярное время «в надежде, что программу посмотрят как можно меньше людей».