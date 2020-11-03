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Пригожин похвалил пародию женщин-заключенных на клип Little Big 

Газета.Ru 2 часа назад
Пригожин похвалил пародию заключенных на Little Big
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин похвалил пародию новосибирских женщин-заключенных на клип Uno группы Little Big, сообщают "Вести". Со своей пародией женщины заняли первое место на конкурсе двойников среди заключенных, однако Пригожин уверен, что они могли бы стать и лауреатами шоу "Точь-в-точь".

"Потому что сделано настолько идеально. Но, к сожалению, в месте, где находятся эти ребята, там есть достаточное количество времени, чтобы подготовиться, но на самом деле, я бы, наверное, не отличил бы. Это действительно точь-в-точь, один в один, это очень даже забавно!" — поздравил девушек с победой продюсер.

Конкурс двойников "Один в один" впервые был проведен среди заключенных Новосибирской области в 2019 году.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Новосибирская Область
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