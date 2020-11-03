Пригожин похвалил пародию заключенных на Little Big

"Потому что сделано настолько идеально. Но, к сожалению, в месте, где находятся эти ребята, там есть достаточное количество времени, чтобы подготовиться, но на самом деле, я бы, наверное, не отличил бы. Это действительно точь-в-точь, один в один, это очень даже забавно!" — поздравил девушек с победой продюсер.