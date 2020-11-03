Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Не умеет быть матерью»: Орбакайте обрушилась на Пугачеву 

Артём Кульша 47 минут назад
Певица Алла Пугачева не умеет быть настоящей матерью. Об этом, как сообщает TVCenter.ru, заявила ее дочь певица Кристина Орбакайте.
В 2001 году, как сообщал «Рамблер», Пугачева начала встречаться с комиком Максимом Галкиным, в 2011-м они зарегистрировали брак, а в 2013-м суррогатная мать родила им двойню Елизавету и Гарри.

«Я была против (того, чтобы они заводили детей. — Прим. ред.)», — заявила Орбакайте.

Она объяснила это тем, что Пугачева не умеет быть настоящей матерью. По словам Орбакайте, в детстве она испытывала нехватку любви и внимания, а сейчас не хочет, чтобы с тем же столкнулись Елизавета и Гарри.
В октябре композитор Владимир Пресняков-старший рассказал, что Пугачева любила, когда его сын певец Владимир Пресняков-младший и Орбакайте жили в ее квартире на Тверской улице в Москве, но не любила то, что каждое утро Пресняков-младший играл на рояле, однако тому каждый раз удавалось задобрить Пугачеву — он просто приглашал ее сыграть и спеть вместе с ним. Также Пресняков-старший рассказал, что Пугачева считала, что его сын и Орбакайте расстались, потому что были как брат и сестра, а не муж и жена.
На днях жена племянника Пугачевой Владислава Гузель рассказала, что певица не позволяет тому общаться с его же сыном, которого она отдала в семью своего водителя, а певица Азиза — что Пугачева была единственной, кто поддерживал певца Бориса Моисеева, когда тот попал в больницу с инсультом.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
00:41
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
Происшествия
Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео
01:01
Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео
Происшествия
Устроивший теракт в Вене попал на видео
00:38
Устроивший теракт в Вене попал на видео
Происшествия
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение