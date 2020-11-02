Раскрыта настоящая причина смерти актера Числова

Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии.

По словам женщины, актера «увезли умирать» в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, «куда не так просто попасть».

Андрианова говорила, что он давно болел, но обращаться к врачам отказывался. По ее словам, дядя постоянно опасался, что у него могут отобрать квартиру, и рассказывал ей об угрозах, которые ему якобы поступают.