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Раскрыта настоящая причина смерти актера Числова

Мария Иванова
50 минут назад
Племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова рассказала, что причиной смерти ее дяди стал СПИД. Об этом пишут «Дни.ру».
Раскрыта настоящая причина смерти актера Числова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии.
Андрианова рассказала, что видела заключение врача о причинах смерти.
«Застойная пневмония, о которой все говорили и писали, была вызвана СПИДом, дядя был инфицирован», - заявила она.
По словам женщины, актера «увезли умирать» в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, «куда не так просто попасть».
О проблемах актера за несколько дней до его смерти рассказали в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Сообщалось, что Числов не может самостоятельно передвигаться и не ест из-за боязни быть отравленным, а также страдает от алкогольной зависимости.
Андрианова говорила, что он давно болел, но обращаться к врачам отказывался. По ее словам, дядя постоянно опасался, что у него могут отобрать квартиру, и рассказывал ей об угрозах, которые ему якобы поступают.
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