Раскрыта настоящая причина смерти актера Числова

Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии.
Андрианова рассказала, что видела заключение врача о причинах смерти.
«Застойная пневмония, о которой все говорили и писали, была вызвана СПИДом, дядя был инфицирован», - заявила она.
По словам женщины, актера «увезли умирать» в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, «куда не так просто попасть».
О проблемах актера за несколько дней до его смерти рассказали в программе «Андрей Малахов
. Прямой эфир». Сообщалось, что Числов не может самостоятельно передвигаться и не ест из-за боязни быть отравленным, а также страдает от алкогольной зависимости.
Андрианова говорила, что он давно болел, но обращаться к врачам отказывался. По ее словам, дядя постоянно опасался, что у него могут отобрать квартиру, и рассказывал ей об угрозах, которые ему якобы поступают.