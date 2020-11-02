Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Карпович раскритиковали за «страшную» ступню 

Мария Иванова 53 минуты назад
Карпович раскритиковали за «страшную» ступню
Фото: Instagram
Актриса Мирослава Карпович опубликовала в Instagram фото с короткой стрижкой и в образе, вдохновленном сериалом «Острые козырьки». Некоторые пользователи сочли, что ступня актрисы испортила снимок.

«Боже, как можно так страшно сфоткать ногу я пять минут присматривалась что ЭТО», — заявила @sharyitatyana (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Нога некрасиво получилась», — согласилась @veracherryblossom.

«Очень однообразные фото, позы, всё (» — добавила @luda_lebedeva1968.

Однако многим подписчикам фото понравилось. Они решили, что актрисе идет новая прическа и цвет волос. Некоторые отметили, что Карпович и актер Павел Прилучный отлично смотрятся в спектакле «Косметика врага».

«Мирослава, вы с Павлом очень органично смотритесь -) брутальность+элигантная утонченность)) дополняете и усиливаете друг друга. На вас интересно смотреть — затягивает…» — заявила @svetlana1963usakova.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появились слухи о романе Прилучного и Карпович.
В феврале бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце рассказала о решении расстаться с ним. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.
Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение