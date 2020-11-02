Карпович раскритиковали за «страшную» ступню 

Актриса Мирослава Карпович опубликовала в Instagram фото с короткой стрижкой и в образе, вдохновленном сериалом «Острые козырьки». Некоторые пользователи сочли, что ступня актрисы испортила снимок.
«Боже, как можно так страшно сфоткать ногу я пять минут присматривалась что ЭТО», — заявила @sharyitatyana (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Нога некрасиво получилась», — согласилась @veracherryblossom.
«Очень однообразные фото, позы, всё (» — добавила @luda_lebedeva1968.
Однако многим подписчикам фото понравилось. Они решили, что актрисе идет новая прическа и цвет волос. Некоторые отметили, что Карпович и актер Павел Прилучный отлично смотрятся в спектакле «Косметика врага».
«Мирослава, вы с Павлом очень органично смотритесь -) брутальность+элигантная утонченность)) дополняете и усиливаете друг друга. На вас интересно смотреть — затягивает…» — заявила @svetlana1963usakova.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появились слухи о романе Прилучного и Карпович.
В феврале бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце рассказала о решении расстаться с ним. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.
Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.