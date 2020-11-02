Россиянка стала четвертой в порнорейтинге 

Россиянка Ева Элфи (Eva Elfie) заняла четвертое место в списке самых популярных порноактрис Pornhub. Рейтинг опубликован на порносайте.

Первое место заняла Лана Роудс (Lana Rhoades), ее видео в общей сложности посмотрели миллиард раз. На второй строчке оказалась Райли Рид (Riley Reid), на третьем — Абелла Денджер (Abella Danger).

Ева Элфи оказалась самой популярной порноактрисой среди представительниц стран СНГ.

20-летняя Ева Элфи, чье настоящее имя Юлия Р., родом из Омска. После окончания школы она поступила в Омский государственный университет на факультет журналистики. Через некоторое время вместе с бойфрендом уехала в Москву и стала сниматься с ним в видео для взрослых. Позже они поженились в Лас-Вегасе, США.

Одноклассники Юлии оказались очень удивлены ее карьерой в порнобизнесе.