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Россиянка стала четвертой в порнорейтинге 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Россиянка стала четвертой в порнорейтинге
Фото: vk.com/evaelfie
Россиянка Ева Элфи (Eva Elfie) заняла четвертое место в списке самых популярных порноактрис Pornhub. Рейтинг опубликован на порносайте.
Первое место заняла Лана Роудс (Lana Rhoades), ее видео в общей сложности посмотрели миллиард раз. На второй строчке оказалась Райли Рид (Riley Reid), на третьем — Абелла Денджер (Abella Danger).
Ева Элфи оказалась самой популярной порноактрисой среди представительниц стран СНГ.
20-летняя Ева Элфи, чье настоящее имя Юлия Р., родом из Омска. После окончания школы она поступила в Омский государственный университет на факультет журналистики. Через некоторое время вместе с бойфрендом уехала в Москву и стала сниматься с ним в видео для взрослых. Позже они поженились в Лас-Вегасе, США.
Одноклассники Юлии оказались очень удивлены ее карьерой в порнобизнесе.

«Толком ни с кем не общалась. Была такой тихоней, что сегодняшние новости о том, какую карьеру она построила, сильно удивили», — призналась одна из одноклассниц порталу «Новый Омск».

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