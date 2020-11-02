Галкин помог Божене Рынске вывезти из Киева приемную мать 

Ранее журналистка обратилась за помощью к своим подписчикам, рассказав, что ее приемная мать находится в тяжелом состоянии в Киеве и ее нужно перевезти в Москву. Однако сделать это самостоятельно Рынска не могла, так как ее не пускали на Украину из-за карантинных мер.

«Спасибо всем, кто давал разумные советы. Больную погрузили в реанимобиль. Едет в Москву с врачом. Сейчас обезболят. Еще раз — все это стало возможным благодаря Максиму Галкину», — написала она сегодня.

Пользователи соцсети в комментариях к записи отметили доброту юмориста и также поблагодарили его за помощь.

«Хорошо, что это возможно. Поклон Максиму, да будет он здоров и благополучен», — написала Elena Veselago.