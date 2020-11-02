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Галкин помог Божене Рынске вывезти из Киева приемную мать 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Галкин помог Божене Рынске вывезти из Киева приемную мать
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска заявила в Facebook, что ей удалось забрать из Киева в Москву свою приемную мать, которая тяжело больна, и поблагодарила за помощь юмориста Максима Галкина.
Ранее журналистка обратилась за помощью к своим подписчикам, рассказав, что ее приемная мать находится в тяжелом состоянии в Киеве и ее нужно перевезти в Москву. Однако сделать это самостоятельно Рынска не могла, так как ее не пускали на Украину из-за карантинных мер.

«Спасибо всем, кто давал разумные советы. Больную погрузили в реанимобиль. Едет в Москву с врачом. Сейчас обезболят. Еще раз — все это стало возможным благодаря Максиму Галкину», — написала она сегодня.

Пользователи соцсети в комментариях к записи отметили доброту юмориста и также поблагодарили его за помощь.

«Хорошо, что это возможно. Поклон Максиму, да будет он здоров и благополучен», — написала Elena Veselago.

Как писал «Рамблер», в марте этого года у журналистки родилась дочь. Рынска рассказала, что она обратилась к услугам суррогатной матери. Она отметила, что они с мужем, сооснователем НТВ Игорем Малашенко мечтали о ребенке несколько лет, прошли через несколько гормональных терапий. Однако на свет ребенок появился уже после смерти своего отца.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , Максим Галкин , НТВ
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