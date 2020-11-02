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Карпович критично похудела 

Артём Кульша 1 час назад
Карпович критично похудела
Фото: Instagram
Актриса Мирослава Карпович критично похудела из-за переживаний по поводу ситуации с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Popcake.
В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, а средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с Карпович. Недавно СМИ сообщили, что Прилучный бросил Карпович и хочет вернуться к Муцениеце. Позавчера Карпович отказалась комментировать эту информацию, а менеджер Муцениеце сообщил, что Прилучный не докладывал бывшей жене о своих планах и желаниях.
На днях близкий друг Карпович рассказал Popcake, что та просто в ауте от того, что вся страна считает ее изменщицей и тварью, ее очень тревожат обвинения во всех грехах в ситуации с Прилучным, она много волнуется и на этом фоне похудела до 46 килограммов.

«С ее ростом (170 сантиметров. — Прим. ред.) это очень критично», — высказал мнение собеседник издания.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, а в апреле 2020-го Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии. В августе друзья актера рассказали средствам массовой информации, что тот изменял своей Муцениеце с Карпович и актрисой Юлией Франц одновременно.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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