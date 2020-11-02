«Бомба!»: Долина взорвала Сеть 

Певица Лариса Долина предстала на фото в Instagram в новом образе, вызвав восхищение поклонников.

Фото певицы в черном костюме и грубых ботинках, с акцентом на глаза в макияже, показала ее дочь Ангелина.

«Это кто такой без фильтров?» — подписала она снимок.

В комментариях к записи поклонники отметили, что Долина отлично выглядит, назвали ее «рок-дивой», а образ — «отвалом башки».

«Ах, какая женщина! Какая женщина!» — выразила свое восхищение tatiana_kochkina.

«Дива! Очень круто!» — отметила larisa_vienna.

«Вау! Бомба! Бомбезно просто. Ловите меня, я сейчас упаду от такой красоты», — попросила patimatmake_1010.

«Рамблер» писал, что в марте Долина представила на телешоу «Вечерний Ургант» мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» со своим участием. Пользователи социальных сетей заподозрили певицу в том, что она перенесла пластическую операцию, так как выглядит очень хорошо для своего возраста. Кроме того, многие комментаторы сочли ее наряд — странным.