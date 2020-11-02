Отсидевшая помощница Ротару обрушилась на певицу 

Помощница Софии Ротару Ольга Коняхина, которая отбыла срок в колонии за мошенничество, в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала об отсидке и как относится к певице, посадившей ее в тюрьму. Женщина отметила, что ей пришлось нелегко, а к артистке он не хочет даже приближаться.

Ранее, как сообщал «Рамблер», суд приговорил Коняхину к шести годам колонии. Следователи выяснили, что, исполняя обязанности директора певицы, она заключала договоры на выступления артистки, брала предоплату, но концертов в итоге не было, потому что Ротару о них ничего не знала. Установлено, что таким образом Коняхина обманула организаторов из четырех городов: Хабаровска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Ущерб составил около семи миллионов рублей. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Коняхина призналась, что отбыла половину назначенного ей срока, из колонии ее выпустили за примерное поведение. Она подчеркнула, что в местах лишения свободы ей было нелегко, потому что там, нельзя «побыть одной» и нельзя купить себе то, что хочешь. За время отсидки у Коняхиной появилась только одна подруга, поскольку, по ее словам, в колонии очень часто предают. Выйдя на свободу, экс-директор певицы не возобновила отношения с Ротару.

«Я не хочу к ней приближаться», — пояснила она.

При этом Коняхина подчеркнула, что ни на кого не обижается, и собирается начать новую жизнь. Быстро найти работу после освобождения у нее не получилось.