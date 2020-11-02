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Меган Фокс в сети поскандалила с мужем из-за сына 

Клео.Ру 23 минуты назад
Меган Фокс в сети поскандалила с мужем из-за сына
Фото: РИА Новости
34-летняя актриса Меган Фокс в очередной раз вынесла сор из избы, когда публично набросилась на своего супруга в сети. Мужчина выложил совместную фотографию с сыном, а актриса заявила, что у него нет на это прав. Пока еще Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально женаты, хотя пара давно уже не живет вместе, а сама голливудская красотка находится в новых отношениях с рэпером Machine Gun Kelly. Меган приходится делить опеку над их тремя детьми с супругом, и, похоже, сама актриса этому не рада. А один из последних поступков Брайана и вовсе выбил Фокс из колеи.
Актриса прилюдно стала унижать супруга, когда тот поделился снимком с фанатами. На нем мужчина позирует вместе с их общим ребенком. Меган Фокс как только увидела этот снимок, пришла в ярость. Звезда утверждает, что ее супруг выложил фотографию с сыном, чтобы все думали о нем как об идеальном отце. Меган считает, что Грин нарочно выставил фотографию. Якобы так поклонники будут верить в то, что мужчина уделяет много времени младшим членам своей семьи. Фокс тут же написала в комментариях гневный отзыв.

«Как наш сын оказался на этой фотографии? Ты мог выбрать снимок без сына или обрезать его! Я, как и ты, тоже вчера провела время с детьми, но не опубликовала их фото в соцсетях. Но я не понимаю, почему ты не можешь перестать использовать их для показухи», — написала актриса.

Звезда также добавила, что уделяет много внимания своим сыновьям, только не хвастается этим. Девушка прилюдно отчитала мужчину, после чего тому пришлось удалить снимок и выложить уже новый, где в кадре не позирует их общий сын. Мужчина, к слову, держался достойно и не стал вступать в перепалку с супругой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Брайан Остин , Меган Фокс
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