Ургант извинился перед семьей погибшего из-за ссоры в чате 

«Он сказал, что не полностью был осведомлен о всей ситуации, которая произошла. Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в офлайн. И поэтому он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней подшутить, но он не знал всех тонкостей», — рассказала сестра Гребенюка.