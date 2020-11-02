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Ургант извинился перед семьей погибшего из-за ссоры в чате 

Вероника Полынина 16 минут назад
Ургант извинился перед семьей погибшего из-за ссоры в чате
Фото: РИА Новости
Иван Ургант извинился перед родственниками убитого после ссоры в родительском чате волгоградца Романа Гребенюка, сообщает«Блокнот».
По данным издания, телеведущий позвонил сестре погибшего и принес ей извинения за неудачную шутку в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Он сказал, что не полностью был осведомлен о всей ситуации, которая произошла. Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в офлайн. И поэтому он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней подшутить, но он не знал всех тонкостей», — рассказала сестра Гребенюка.

Она призналась, что не видела выпуск «Вечернего Урганта» со скандальной шуткой и не собирается его смотреть в будущем.
Как писал «Рамблер», Роман Гребенюк повздорил с одной из мам в школьном чате. На следующий день родственники женщины напали на него в отделении Сбербанка и избили. Гребенюк оказался в реанимации с проломленным черепом и другими травмами. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У погибшего осталась 12-летняя дочь.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Сбербанк России
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