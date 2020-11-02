Блогер-миллионник раскрыл свой доход 

Видеоблогер из США Грэм Стефан (Graham Stephan) выложил ролик в TikTok , где подробно рассказал о своих доходах на YouTube. Для наглядности он показал статистику канала, на который подписаны 2,5 миллиона человек.

Стефан заявил, что каждый день его видео в среднем просматривают от 250 до 750 тысяч раз. Количество просмотров влияет на его зарплату на видеохостинге: чем больше людей увидят ролик, тем больше денег получит блогер. Например, в худшие дни он может заработать около четырех тысяч долларов (322 тысячи рублей по текущему курсу). При этом 14 октября YouTube выдал мужчине 11 257 долларов (908 тысяч рублей) — в этот день он набрал 755 тысяч просмотров.

Затем Стефан открыл статистику доходов за последний год: оказалось, блогер получил за это время 1,9 миллиона долларов (153 миллиона рублей). При этом с момента создания канала в декабре 2016 года мужчина заработал три миллиона долларов (242,5 миллиона рублей).