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Блогер-миллионник раскрыл свой доход 

Lenta.ru 1 час назад
Блогер-миллионник раскрыл свой доход
Фото: скрин видео
Видеоблогер из США Грэм Стефан (Graham Stephan) выложил ролик в TikTok, где подробно рассказал о своих доходах на YouTube. Для наглядности он показал статистику канала, на который подписаны 2,5 миллиона человек.
Стефан заявил, что каждый день его видео в среднем просматривают от 250 до 750 тысяч раз. Количество просмотров влияет на его зарплату на видеохостинге: чем больше людей увидят ролик, тем больше денег получит блогер. Например, в худшие дни он может заработать около четырех тысяч долларов (322 тысячи рублей по текущему курсу). При этом 14 октября YouTube выдал мужчине 11 257 долларов (908 тысяч рублей) — в этот день он набрал 755 тысяч просмотров.
Затем Стефан открыл статистику доходов за последний год: оказалось, блогер получил за это время 1,9 миллиона долларов (153 миллиона рублей). При этом с момента создания канала в декабре 2016 года мужчина заработал три миллиона долларов (242,5 миллиона рублей).
Позже американец выпустил второй ролик, в котором показал доходы за первые дни существования его аккаунта на YouTube. Несколько месяцев видеоролики не приносили никаких денег, однако уже в марте 2017 года он начал получать по 170 долларов (13,7 тысячи рублей) в день.
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Шоу-бизнес , США
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