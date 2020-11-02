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Пригожин похвастался растяжкой «лучше, чем у Волочковой» 

News.ru 22 минуты назад
Пригожин переплюнул Волочкову
Фото: prigozhin_iosif/instagram.com
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал очередное фото из Дубая, где он находится на отдыхе вместе с супругой, певицей Валерией. В этот раз он покусился на славу балерины Анастасии Волочковой, которая известна, в числе прочего, многочисленными фотографиями в шпагате.
Пригожин показал, как с женой отдыхает на яхте. В кадре он позирует, широко расставив ноги.

Растяжка еще чуть-чуть — и будет как у Волочковой, — написал он.

Комментарии, как обычно, разделились на негативные и восторженные. Впрочем, большинство подписчиков всё же с позитивом следит за приключениями звёздной пары на отдыхе. А акробатический «пируэт» Пригожина многих порадовал.

Иосиф, вы в прекрасной форме, — говорится в одном из комментариев.

Как писал NEWS.ru, среди людей, критикующих Пригожина и Валерию за богатый отдых в Дубае после громких заявлений о нехватке денег у артистов, был лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Продюсер ответил на его саркастические стихи, заявив, что не обязан ни перед кем отчитываться.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , Дубай , ОАЭ
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