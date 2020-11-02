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Дана Борисова рассказала об избиении дочери 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Дана Борисова рассказала об избиении дочери
Фото: РИА Новости
Дочь Даны Борисовой избил отец. Об этом телеведущая рассказала подписчикам в Instagram.
По словам Борисовой, 12-летняя Полина пошла в гости к отцу, бабушке и дедушке, которые живут в соседнем с телеведущей жилом комплексе.

«С порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнём», — написала Дана Борисова.

Она подчеркнула, что бабушка с дедушкой находились рядом, но затем ушли в соседнюю комнату, «чтобы не мешать воспитывать ребенка».

«В результате такого ВОСПИТАНИЯ у неё полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — пожаловалась телеведущая.

Борисова поинтересовалась у подписчиков, как ей реагировать на поведение отца ребенка и «как наказать такого насильника».
Впрочем, не все комментаторы проявили сочувствие к ведущей. Некоторые заподозрили ее в попытке пиара и посоветовали бежать с этой историей к Андрею Малахову, ведь в его передаче «сидят крутые специалисты, они скажут, что делать».
Позже в комментарии Super Борисова рассказала, что бывший муж и раньше проявлял агрессию в отношении Полины и бил ее ремнем. По словам Борисовой, она уже общалась с адвокатом и намерена добиться справедливого наказания.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Дана Борисова
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