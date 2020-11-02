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«Полосы от ремня по всему телу»: Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери 

Passion.ru 1 час назад
«Полосы от ремня по всему телу»
Фото: Instagram
44-летняя телеведущая Дана Борисова выступила с громкими заявлениями, обвинив бывшего гражданского супруга в жестоком обращении с дочерью Полиной.
«Всем здравствуйте. Так страшно. Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В Пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи, они всю жизнь живут вместе, Макс ни разу не был женат, и Полина его единственный ребёнок. С порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнём. ВАЖНО ‼️Бабушка и дедушка в этот момент находились Рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ у неё полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. И что нам делать?Молчать?Плакать эти дни от бессилия? Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ⁉️И как наказать такого насильника? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Ред.)», — написала Борисова на своей странице в Instagram.
Отметим, что 13-летняя Полина — единственная дочь Даны Борисовой. Ее телеведущая родила от бывшего гражданского супруга, бизнесмена Максима Аксенова.
К слову, недавно Дана Борисова рассказала о личной жизни и объяснила, почему не спешит замуж. «Я замуж не хочу совсем. Мне и так хорошо. Я действительно не хочу никакого мужа: зачем мне он? Я далеко не одна. У меня есть семья: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые», — заявила Борисова в интервью изданию «Собеседник». Кроме того, телеведущая отметила, что ее возмущает предрассудок, согласно которому незамужняя женщина является «ущербной».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Аксенов , Дана Борисова , ИД "Собеседник"
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