Пугачёва запретила племяннику видеться с сыном

Певица Алла Пугачёва не намерена возвращать своего внучатого племянника Женю родному отцу и не разрешает ребёнку видеться с ним.

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В эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ нынешняя супруга родного племянника Примадонны Гузель рассказала, что Владислав Пугачёв, у которого певица забрала сына, избавится от наркотической зависимости и хочет заботиться о мальчике. Но 9-летний Женя живёт в семье водителя Аллы Пугачёвой и считает его своим отцом.

По мнению Гузели, приёмная семья никогда не даст ребёнку достаточно любви. Она полагает, что рано или поздно Владислав встретится с сыном и никакие запреты Пугачёвой его не остановят. Однако племянник Примадонны воевать с ней за мальчика не спешит.

Ранее NEWS.ru писал, что Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла, и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.