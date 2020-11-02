Михалков вмешался в конфликт с имуществом Баталова

Суда по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова, в котором подозревают актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина, не будет. Об этом заявил актёр Борис Токарев.
Суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков предоставил нотариуса. Они подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдаёт всю недвижимость. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова, — сообщил артист в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.
Между тем адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов заверил, что дело всё-таки закончится судом. По его словам, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а Дрожжина и Цивин проходят по нему в качестве обвиняемых, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Правда суд в качестве смягчающих обстоятельств может учесть их возраст.
В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.