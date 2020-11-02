Михалков вмешался в конфликт с имуществом Баталова

Суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков предоставил нотариуса. Они подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдаёт всю недвижимость. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова, — сообщил артист в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.