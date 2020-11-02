Галкин спас умирающую мать Божены Рынски

Журналистка Божена Рынска рассказала какими неимоверными усилиями ей удалось забрать из Киева Москву женщину, которая ее воспитывала. Из-за карантинных мер светскую львицу не пускали на Украину , а состояние ее приемной матери, по словам Рынски, было критическим. Об этом она написала в Facebook 2 ноября.

Рынска забила тревогу в конце октября, когда поняла, что у нее не получается попасть в столицу Украины, тогда журналистка обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой о помощи.

«Ребята, мне срочно нужна ваша помощь или подсказка. В Киеве умирает мой самый близкий человек приемная мама. Как въехать в Киев? Я ковид не выделяю, ПЦР нормальный и антитела есть», — написала Рынска.