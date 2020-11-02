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Максим Галкин спас умирающую в Киеве приемную мать Божены Рынски 

Украина.ру 34 минуты назад
Галкин спас умирающую мать Божены Рынски
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска рассказала какими неимоверными усилиями ей удалось забрать из Киева в Москву женщину, которая ее воспитывала. Из-за карантинных мер светскую львицу не пускали на Украину, а состояние ее приемной матери, по словам Рынски, было критическим. Об этом она написала в Facebook 2 ноября.
Рынска забила тревогу в конце октября, когда поняла, что у нее не получается попасть в столицу Украины, тогда журналистка обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой о помощи.

«Ребята, мне срочно нужна ваша помощь или подсказка. В Киеве умирает мой самый близкий человек приемная мама. Как въехать в Киев? Я ковид не выделяю, ПЦР нормальный и антитела есть», — написала Рынска.

В итоге помощь оказал российский юморист Максим Галкин, который профинансировал транспортировку заболевшей женщины в Москву. По словам Рынски, ее приемная мать в данный момент находится в пути, за что она и поблагодарила Галкина, а всех своих поклонников попросила помолиться.
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Шоу-бизнес , Божена Рынска , Максим Галкин , Киев , Москва
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