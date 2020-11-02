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Борис Корчевников рассказал о потере слуха 

Экспресс газета 50 минут назад
Корчевников рассказал о потере слуха
Фото: ТАСС
В ходе последнего выпуска программы «Судьба человека» телеведущий Борис Корчевников вновь затронул тему своего здоровья. Не так давно ведущий признался, что слухи о его частичной глухоте правдивы. Как оказалось, Корчевников не слышит одним ухом.
Борис решил рассказать, почему у него возникли проблемы со слухом. Ранее поклонники предполагали, что всему виной операция по удалению опухоли мозга, которую Борис перенес пять лет назад. Телеведущий же утверждает, что плохо слышит еще с детства из-за перенесенной болезни.

«Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо», — рассказал Борис.

Слухи о том, что здоровье Корчевникова оставляет желать лучшего, появились летом этого года. Позже сам ведущий некоторое время лежал в больнице, о чем сам рассказал, однако не стал вдаваться в подробности, заверив поклонников, что поводов для переживаний нет.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников
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