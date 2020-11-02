Корчевников рассказал о потере слуха

В ходе последнего выпуска программы «Судьба человека» телеведущий Борис Корчевников вновь затронул тему своего здоровья. Не так давно ведущий признался, что слухи о его частичной глухоте правдивы. Как оказалось, Корчевников не слышит одним ухом.

Борис решил рассказать, почему у него возникли проблемы со слухом. Ранее поклонники предполагали, что всему виной операция по удалению опухоли мозга, которую Борис перенес пять лет назад. Телеведущий же утверждает, что плохо слышит еще с детства из-за перенесенной болезни.

«Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо», — рассказал Борис.