Канделаки заговорила о суррогатном ребенке

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — заявила теледива Tatler.
«Нет достаточного количества женщин, готовых вынашивать ребенка для другого лица. Но они появятся. Это будет связано с изменениями в экономике. Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным. И это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность», — считает Тина.
«Женщина хочет называться партнером мужчины — не сексуальным, а человеком с равноценными правами. А возможность стать равноценными нам дали технологии. Потому что раньше в момент ухода в декрет женщина теряла все, материнство на несколько лет выкидывало ее с карьерной лестницы, — отметила ведущая. — Но в эпоху практически тотального онлайна можно продолжать учиться и зарабатывать, покачивая колыбель».