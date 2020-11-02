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Тина Канделаки заговорила о суррогатном ребенке 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
Канделаки заговорила о суррогатном ребенке
Фото: РИА Новости
Ведущая Тина Канделаки так и не смогла родить ребенка молодому мужу. Бизнесвумен не стала скрывать, что рассматривает для себя возможность суррогатного материнства.

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — заявила теледива Tatler.

Журналистка уверена, что в будущем суррогатное материнство поменяет привычную форму отношений между людьми.

«Нет достаточного количества женщин, готовых вынашивать ребенка для другого лица. Но они появятся. Это будет связано с изменениями в экономике. Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным. И это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность», — считает Тина.

По мнению Канделаки, сейчас женщина спокойно может работать, находясь в декретном отпуске. Как подчеркнула журналистка, и на удаленке можно зарабатывать деньги.

«Женщина хочет называться партнером мужчины — не сексуальным, а человеком с равноценными правами. А возможность стать равноценными нам дали технологии. Потому что раньше в момент ухода в декрет женщина теряла все, материнство на несколько лет выкидывало ее с карьерной лестницы, — отметила ведущая. — Но в эпоху практически тотального онлайна можно продолжать учиться и зарабатывать, покачивая колыбель».

Напомним, от союза с Андреем Кондрахиным у Тины есть 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. С первым мужем теледива рассталась в 2010-м. Спустя четыре года после развода она связала себя узами брака с Василием Бровко.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Василий Бровко , Тина Канделаки
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