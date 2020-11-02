Канделаки заговорила о суррогатном ребенке

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — заявила теледива Tatler.