Волочкову прозвали «грозой банщиков»

Анастасия Волочкова удивляет своей любовью к русской бане. В ее Инстаграме предостаточно снимков и видео из парной. Балерина обычно позирует в бане на поперечном шпагате. В арсенале Волочковой есть снимки верхом на купели и на полочке в бане.

В своем микроблоге Анастасия Волочкова решила сделать откровенное признание. Оказывается, артистку называют «грозой банщиков». Волочкова утверждает, что полюбила баню еще в 13 лет. К парной балерину приучал ее отец. Сначала артистка парилась в сауне при спортивном комплексе, где работал ее папа обучал игроков в настольный теннис. Затем Волочкова стала посещать общественные бани Санкт-Петербурга. В данный момент артистку не встретить в общественной бане. У нее есть своя.

Волочкова ее любит, поэтому изучить интерьер пристройки к ее дому можно в Инстаграме балерины. Волочкова пишет в своем Инстаграме, что парится часто и очень сильно.

Ее прозвали «грозой банщиков» потому, что она выдерживает высокие температуры. У банщиков устает рука парить Волочкову. Балерина утверждает, что ей нравится контраст горячего пара и ледяной воды. На территории дома Волочковой есть авторская купель, которая располагается на открытом воздухе. Волочкова заявила, что в бане и купели она снимает стресс и усталость, избавляется от негатива. Так она поступает 2-3 раза в неделю. Кстати, парная у Волочковой небольшая. Она легко измеряется шпагатом балерины. Волочкова ростом около 170 сантиметров, поэтому легко предположить, что это комната 2 на 2 метра.