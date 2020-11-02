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У Black Star заблокировали счета 

Павел Тиунов 18 минут назад
У Black Star заблокировали счета
Фото: РИА Новости
Столичные налоговики заблокировали счета компании Black Star, о своем уходе из которой летом сообщил рэпер Тимати (Тимур Юнусов), сообщает Telegram-канал Mash. Причиной радикального решения сотрудников контролирующего органа стала неуплата налогов.
Известно, что налоговая заблокировала счета в «Альфа Банке», «Банке24», «Райффайзен-Банке» и «Сбер банке».
Основатель и соучредитель группы компаний Black Star рэпер Тимати заявил о своем уходе из проекта 27 июля. Он сообщил, что это взвешенное решение партнеров. По его словам, он открыто заявил об уходе из компании, чтобы средства массовой информации не коверкали информацию, основанную на домыслах и комментариях третьих лиц.
Тимати также подчеркнул, что компания Blaсk Star «перевернула музыкальный рынок в стране», однако к настоящему моменту «потеряла камерный шарм, которым отличилась в начале, и сфокусировалась на обороте, статистике и прочей бюрократии». Рэпер отметил, что в вопросе развития бизнеса ему «ближе концепция Илона Маска».
В конце октября бывший партнер Тимати Пашу (Павел Курьянов) прокомментировал творчество рэпера после ухода из Black Star. Он выразил недоумение, почему артист не мог записывать совместные треки с молодыми рэперами раньше. Пашу также заявил, что в одном из новых треков Тимати саркастически задел тему своего выхода из бизнеса только, чтобы «похайпиться».
В ответ Юнусов в серии постов в Instagram посоветовал Пашу «жить воспоминаниями».

«Ты скоро поймёшь, что именно Тимурик накачивал этот шарик гелием и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу», — написал Тимати.

По его словам, его бывшим партнерам в скором времени предстоит «болезненное» подведение итогов предпринимательской деятельности.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тимати , Павел Курьянов , Альфа-банк
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